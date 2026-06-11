ଗୃହିଣୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା’: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି; ଆମର ମଧ୍ୟ ଏହା ମତ ଯେ ଗୃହିଣୀ ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଅବଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ଅବଦାନକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ କିପରି ଆକଳନ କରିବେ?

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରେ ପରିବାର ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ‘ଘରଣୀ’ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନଜନକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି; ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ‘ଘରଣୀ’ କହିବା ବଦଳରେ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା’ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ପ୍ରଣୟ ସେଠୀ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଏପରି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଣୟ ସେଠୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୟ କରୋଲ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଏନ. କେ. ସିଂହଙ୍କ ଏକ ବେଞ୍ଚ ମାମଲାର ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ମୃତ ପ୍ରଣୟ ସେଠୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣୟ ସେଠୀ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ ଦେଖାଶୁଣାର କ୍ଷତି ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆଧାର ହେବ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ଏବେ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର-ନିର୍ମାତା’ର ଆଖ୍ୟା ପାଇବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର ଦେଖି ଦୁନିଆ…

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ…

ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି; ଆମର ମଧ୍ୟ ଏହା ମତ ଯେ ଗୃହିଣୀ ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଅବଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ଅବଦାନକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ କିପରି ଆକଳନ କରିବେ? ଆମେ ଏହାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଜଣେ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର-ନିର୍ମାତା’ ଭାବରେ, ଘରୋଇ ଦେଖାଶୁଣାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ମାସିକ ଆୟର କ୍ଷତିକୁ ଅତି କମରେ ମାସିକ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଣୟ ସେଠୀ ମାମଲାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ନୂଆ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛୁ, ଯାହା ସେହି ମାମଲାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ନିୟମାବଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆଧାର ଅଟେ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ (ଏମ୍‌ଭି ଆକ୍ଟ) ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ‘ସମରୀ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର’କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓ ଠିକ ଭାବନାର ସହ ପାଳନ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି; ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛୁ। ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୧୬୯ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓ ସଠିକ୍ ଭାବନାର ସହ ପାଳନ କରାଯିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର ଦେଖି ଦୁନିଆ…

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ…

ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାମ,…

ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ୮୦୦୦ ରୁ ୧୦୦୦ କିମି ଦୂରରୁ ଆକ୍ରମଣ…

1 of 17,243