ବିଜୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନାୟକ ଥିଲେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ Dream Boy, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ?

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ପୁଷ୍ପା ୨ ଏବଂ ସିକନ୍ଦର ଭଳି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ସିନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯଦିଓ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କିମ୍ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଗୋପନୀୟତା କାରଣରୁ ଉଭୟ ଏହି ଖବରକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୭ରେ ରଶ୍ମିକା କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ରକ୍ସିତ ସେଟୀଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ କିରିକ୍ ପାର୍ଟିରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ ହେବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା । କିଛିଦିନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପରେ ଉଭୟେ ୨୦୧୭ ଜୁଲାଇରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିିଥିଲା । ରଶ୍ମିକା ଫିଲ୍ମି କ୍ୟାରିୟରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନ ଥିବାବେଳେ ରକ୍ସିତଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏଥିରେ ଅରାଜି ଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନ ଥିଲା । ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀରେ ବିଜୟ ଓ ରଶ୍ମିକା ବିବାହ କରିବାକୁ ମାସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।

