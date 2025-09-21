ବିମାନ ଅଟକାଇଦେଲା ମୂଷା; ନାକରେ କାନ୍ଦିରେ କ୍ରିୟ, ହଟହଟା ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରବିବାର ଦିନ କାନପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏକ ବିମାନ ଭିତରେ ଏକ ମୂଷା ଦେଖାଯିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ଅପରାହ୍ନ ୨:୧୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କାନପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୨:୫୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରିବାର ଥିଲା।

କ୍ୟାବିନରେ ମୂଷା ଦେଖାଗଲା
ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ କ୍ୟାବିନରେ ଏକ ମୂଷା ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ବିମାନକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଗଲା।

ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ
ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୂଷାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିମାନରେ ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିମାନର ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରୁ ବିମାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ।

ଲାଉଞ୍ଜରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ
ଉଡ଼ାଣରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନବନ୍ଦର ଲାଉଞ୍ଜରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିମାନର ନିରାପଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ।

ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହେବ
ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୂଷା ଠାବ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିମାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କାନପୁର-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ।

ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି
ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କହିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନହେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସୂଚନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।

