Ration Card: ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମାଗଣା ଗହମ-ଚାଉଳ, ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ
ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ । ନଚେତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମାଗଣା ଗହମ-ଚାଉଳ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମାଗଣା ରାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସର କୋଟା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ପରିବାରକୁ କେତେ ରାସନ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପରିବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ
ତେବେ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କେୱାଇସି କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଏହା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମାଗଣା ରାସନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 30 ଜୁନ୍ ଶେଷ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ 31 ଅଗଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଇ-କେୱାଇସି ପାଇଁ ତିନି ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେୱାଇସି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ୦ ରୁ ୫ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ E-KYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ତିନି ମାସର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ E-KYC କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୟୁନିଟ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି, ସମୟ ମଧ୍ୟରେ E-KYC କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରୁ ପୁନର୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କାର୍ଡର ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟର ମଧ୍ୟ E-KYC କରାଯାଇଛି, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କାର୍ଡରେ ଯୋଡା ଯାଇଥିବା ନୂତନ ୟୁନିଟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ E-KYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଇ-ପିଓଏସ୍ ମେସିନରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡର ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ E-KYC କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ।
ଇ-କେୱାଇସି କିପରି କରାଯିବ?
ଏଥି ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପିଡିଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
ହୋମପେଜରେ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ସେବା, ଇ-ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଇ-କେୱାଇସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାରରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
OTP ଦେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ e-KYC ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।
e-KYC କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?
ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ e-KYC ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ? ଯଦି ଆପଣ ଏହା ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଭୁଲ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। KYC କଲେ ନକଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ