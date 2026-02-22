Ration Card: ରାସନକାର୍ଡଧାରୀ ସାବଧାନ! 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳୁଛି 5 ବଡ଼ ନିୟମ, ଏହି କାମ ନହେଲେ କାର୍ଡରୁ କଟିଯିବ ନାମ
୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳୁଛି ରାସନ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ । ଏହି କାମ ନହେଲେ କାର୍ଡରୁ କଟିଯିବ ନା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଛି, ତେବେ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1, 2026 ରୁ କିଛି କଠୋର ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ 2026 ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
e-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ e-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଫେବୃଆରୀ 28, 2026 ସୁଦ୍ଧା KYC ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ରୁ ରାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ରାସନ ଦୋକାନ (PDS ଦୋକାନ) ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ (ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍) ପ୍ରଦାନ କରି କିମ୍ବା ମେରା ରାସନ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେସ ଅର୍ଥଣ୍ଟିକେସନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର KYC ପୂରଣ କରିପାରିବେ।
ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆୟ ସୀମା 1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସୀମା ଏବେ 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.20 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରିବାରର କେବଳ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କୁ (18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ) ରାସନ କାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଜଣେ ପୁରୁଷ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ।
କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୈଧ ହେବ
ଏବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ (ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ), ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି), ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପରେ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ (FSO) ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବେ, ଯାହା ପରେ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ।
ଥରେ 3 ମାସର ରାସନ (ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା)
ନୂତନ 2026 ନିୟମରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏକାଥରେ 3 ମାସର ରାସନ ପାଇବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଦୋକାନରେ ବାରମ୍ବାର ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବ।
ଏହି ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ (ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ)
- ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର କିମ୍ବା ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନକାର୍ଜଡ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ।
- ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି (ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ)।
- ଯଦି ଆପଣ ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାସନ ସଂଗ୍ରହ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ହଟାଇ ପାରନ୍ତି।
- ଯଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେ ବିବାହ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟିଯିବ ।
- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ରିଟେଲର କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।