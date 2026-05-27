୮୦ କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର! ରାସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ୮୦ କୋଟି ରାସନ ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସରକାର ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS – ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା) ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। “ସାର୍ଥକ-PDS” ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ ₹୨୫,୫୩୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ୮୦ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଡିଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (FCI) ଗୋଦାମରୁ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଶସ୍ୟ ପରିବହନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ।”
ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ରାସନ ଦୋକାନ ମାଲିକ (ଡିଲର)ଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ବହୁ ଦିନ ଧରି ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଡିଲର କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।”
ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ରାସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ସରକାର ଏହି ବିଶାଳ ବଜେଟରୁ ରାସନ୍ ବିତରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ, ଦୋକାନୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବେ।”
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଶକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟ୍ୱିଟ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବାର୍ତ୍ତାର ଜବାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ନେଇପାରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଜଳସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ସୁବିଧା ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମୟରେ, ଆମକୁ ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନୋଭାବ’ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।”