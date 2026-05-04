ଚକମା ଦେଲେ ଆରଜିକର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆ ରତ୍ନା; ୮୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗରେ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ପନିହାଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ବିଜେପି ବହୁ ଆଗରେ ଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଆରଜିକର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆ ରତ୍ନା ଦେବନାଥ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୮୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ପନିହାଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନା ଦେବନାଥ। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟିଏମ୍‌ସିରୁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଘୋଷ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଶୁଭାଶିଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଣାଙ୍ଗନାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ରତ୍ନା ୫୦୬୭ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ରତ୍ନା ୨୧୩୧୩ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍‌ସିର ଶ୍ରୀ ଘୋଷ ୧୩୨୪୬, କଂଗ୍ରେସରୁ ୨୩୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ପନିହାଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ। କାରଣ ଏହିଠାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀତା କରୁଛନ୍ତି ମୃତ ଆର୍‌ଜିକର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆ ରତ୍ନା ଦେବନାଥ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ରତ୍ନାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋଦି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ରତ୍ନା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନକୁ ନେବ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଟିଏମ୍‌ସି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ଏବେର ଫଳାଫଳରୁ ମିଳୁଛି।

