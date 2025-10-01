ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଦଶାନନ ରାବଣ; ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ,ଦଶାନନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ବିଶେଷ ପୂଜା…

ବିଜୟାଦଶମୀରେ ରାବଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଠାର ଲୋକ...

By Shantilata Rout
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ଦେଶରେ ଦଶହରାର ମାହୋଲ ରହିଛି । ଦଶହରାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ରାବଣ ଦହନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । କୁହାଯାଏ କି ରାବଣପୋଡି ଦିନ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଧ୍ବଜା ଉଡେ । ଖରାପ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ରାବଣକୁ ଦହନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ପୂଜା କରାଯାଏ?

ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ରାବଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ତାଙ୍କୁ ଜାମାତା କିମ୍ବା ପରିବାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ, ଦଶହରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁଠାରେ କିପରି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଦଶହରା ।

ରାବଣର ଶଶୁର ଘର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମନ୍ଦସୌରକୁ ରାବଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ମାତୃଗୃହ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ରାବଣଙ୍କୁ ଜାମାତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମନ୍ଦସୌରରେ ରହୁଥିବା ନାମଦେବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦଶହରାରେ ରାବଣଙ୍କୁ ଜାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଗାଆଁର ମହିଳାମାନେ ରାବଣର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ।

ଏଠାରେ ରାବଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଡାହାଣ ପାଦରେ ସୂତା କିମ୍ବା ଫିତା ବାନ୍ଧିଲେ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ରାବଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଡାହାଣ ପାଦରେ ନେଇ ମାନସିକ ରଖି ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିଲେ ବଡ ବଡ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

ରାବଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଲୋକ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଦୀଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଶାନନ ରାବଣଙ୍କୁ ଦଶହରା ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ବିଦୀଶା ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାବଣର ଗାଁ କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ରାବଣଙ୍କର ଏକ ୧୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ।

ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ ରହିଛି କି ରାବଣ ଶିବ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଓ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ । ଏଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶମୀ ଦିନ ଏଠାରେ ବହୁ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଆନ୍ତିା ଏହାଛଡା ଉତରପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦଶାନନ ରାବଣଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।

