‘ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି’

ରବି କିଶନ କହିଛନ୍ତି; ‘ମାଁ ବେହେନ୍' ତୃପ୍ତି ଡିମ୍ରିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୃପ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ‘ଆନିମଲ୍' ଫିଲ୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ନିକଟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ‘ମାଁ ବେହେନ’। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏକ ରୋଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରବି କିଶନ। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଏହି ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିନାହିଁ, ବରଂ କଳାକାରଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ବିଶେଷ କରି ତୃପ୍ତି ଡିମ୍ରି ଓ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।

ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ‘ମାଁ ବେହେନ୍’ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଏହାର କମେଡି, ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଓ କଳାକାରଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବା ତୃପ୍ତି ଡିମ୍ରି ଓ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରୋଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରବି କିଶନ।

ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରବି କିଶନ କହିଛନ୍ତି; ‘ମାଁ ବେହେନ୍’ ତୃପ୍ତି ଡିମ୍ରିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୃପ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ‘ଆନିମଲ୍’ ଫିଲ୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲା। ‘ମାଁ ବେହେନ୍’ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ନୂଆ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Jubin Nautiyal Net Worth: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍…

ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଫିଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ…

ରବି କିଶନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଏହି ଫିଲ୍ମ ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିଲା। ଫିଲ୍ମକୁ ଅଧିକ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା। କେବଳ ତୃପ୍ତିଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରବି କିଶନ।

ରବିଙ୍କ ମତରେ, ମାଧୁରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଓ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରି ଦିଆଯାଏ। ଯଦିଓ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ମାଁ ବେହେନ୍’ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମାଧୁରୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି।

ଫିଲ୍ମରେ ରବି କିଶନ ‘ଗୁପ୍ତା ଜୀ’ ନାମକ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାର କାରଣ କେବଳ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ସମଗ୍ର ଟିମର ପରିଶ୍ରମ ଅଟେ। ସେଟରେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରବି କିଶନ।

You might also like More from author
More Stories

Jubin Nautiyal Net Worth: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍…

ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଫିଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ…

କଣ ନକଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ…

‘କାଲା ହିରନ୍’ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି:…

1 of 1,433