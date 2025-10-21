୬ ଟି ବଲରେ ୬ ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି; ଯୁବରାଜଙ୍କ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ରେକର୍ଡ…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯୁବରାଜଙ୍କ ଆଗରୁ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳି । ମାତ୍ର ନା ତାଙ୍କର ନାମ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ନାଁ କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ସେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଛେ । ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ।ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ଟି ବଲରେ ୬ଟି ଛକା ଲଗାଇଥିଲେ, ରବିଶାସ୍ତ୍ରୀ ।
ସେ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ବହୁ ଆଗରୁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ । ଏହିଭଳି କାରନାମା କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଥିଲେ । ପରେ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଯୁବରାଜ ସିଂ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରବିଶାସ୍ତ୍ରୀ ୧୯୮୫ରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଥିଲେ । ମୁମ୍ବାଇ ଓ ବଡୌଦା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସିଲ କରିଥିଲେ । ବାମ ହାତ ସ୍ପିନର ତିଲକ ରାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ ଟି ବଲରେ ୬ ଟି ଗଗନ ଚୁମ୍ବୀ ଛକା ମାରି ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ।
ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଯୁବରାଜ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଜସ୍ପ୍ରିତ ବୁମରାହ ।
ସେ ଇଁଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୩୫ ରନ କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଠିକ ସେହିପରି ଆଇପିଏଲ ରେ କ୍ରିସ ଗେଲ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ୩୭ ରନ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ହୁଏତ ଏହି ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କିଏ କାଟିପାରେ ।