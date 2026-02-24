ମୁଁ ଖୁସି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହାରିବା ଦରକାର…”, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୭୬ ରନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିଯାଇଛି।

ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟରେ ଖୁସି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରାଜୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା।

ଭାରତକୁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆବଶ୍ୟକ: ଆଇସିସି ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ କଥା ହୋଇ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପର ୮ସେସନର ଆରମ୍ଭରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଭଲ। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜରୁରୀ ଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ରଣନୀତି ଏବଂ ଦଳ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ପରାଜୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।

ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି: ଅବଶିଷ୍ଟ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଉଭୟଙ୍କୁ ଖେଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଦେବ।

ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳି ଖେଳରେ ନିଜର ଦିନ ବିତାଇପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖରାପ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ, ବହୁତ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।”

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ୫ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଠାଯାଇପାରେ, ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ୭ ନମ୍ବରରେ। ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ୮ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଠାଯାଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରିଙ୍କୁକୁ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ୮ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି।

ସୁପର-୮ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୬ ଫେବୃଆରୀରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ୧ ଫେବୃଆରୀରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯିବ।

