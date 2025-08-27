Big Breaking: IPLରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ବିନୀ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ କାରଣ
କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରେ, ଏବେ IPLରୁ ଅବସର ନେଲେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ବିନୀ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରେ, ଏବେ IPLରୁ ଅବସର ନେଲେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ବିନୀ । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ X ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ IPLରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି, ଅଶ୍ୱିନ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଶ୍ୱିନ IPLରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ
ଅଶ୍ୱିନ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସବୁକିଛିର ଅନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆଣିଥାଏ। ଏବଂ, ମୋ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଘଟିଛି। ଅବସର ନେବା ସମୟରେ, ଅଶ୍ୱିନ IPL, BCCI ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖେଳିଥିଲେ।
ଅଶ୍ୱିନ IPLରୁ କାହିଁକି ଅବସର ନେଲେ?
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନ ହଠାତ୍ IPLକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ? ତେଣୁ ସେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶେଷ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆଣିଥାଏ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି । ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର T20 ଲିଗ ଉପରେ। ସେ ସେଥିରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ IPLରୁ ଅବସର ନେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା।
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର – 5ଟି ଦଳ, 221 ମ୍ୟାଚ୍
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଦଳରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ 2009 ମସିହାରେ IPLର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ CSK ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ CSKରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଅଶ୍ୱିନ IPL 2025 ରେ CSKର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ରାଇଜିଂ ପୁଣେ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ଅଶ୍ୱିନ ମୋଟ 221ଟି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 187ଟି ୱିକେଟ ନେବା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 833 ରନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।