ଏହି ବିଦେଶୀ ଲିଗରେ ଖେଳିବେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ, IPLରୁ ଅବସର ନେଉ ନେଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର!
ବିଦେଶୀ ଲିଗରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଶ୍ୱିନ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା।
ଅଶ୍ୱିନ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳେ ଆଇପିଏଲରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ସିଜିନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ନଥିଲା।
ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉଭୟରେ ଭଲ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଅବସର ପରେ ସେ ବିଦେଶୀ ଲିଗରେ ଖେଳିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଅଶ୍ୱିନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦି ହଣ୍ଡରେଡ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି: ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ନେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲିଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବେ।
ଏହି ସମୟରେ ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଶ୍ୱିନ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦେଶୀ ଟି-୨୦ ଲିଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦି ହଣ୍ଡରେଡରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଦି ହଣ୍ଡରେଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଆଇପିଏଲରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ସେ ୨୨୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୮୭ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
BCCI ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ବିଦେଶୀ ଲିଗରେ ଖେଳିପାରିଲେ ନାହିଁ: ଯଦି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ବିଦେଶୀ ଟି-୨୦ ଲିଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ବିସିସିଆଇର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବିଦେଶୀ ଟି-୨୦ ଲିଗରେ ଖେଳିବାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, ଯିଏ SA20 ଲିଗରେ ପର୍ଲ ରୟାଲ୍ସ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।