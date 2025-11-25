ମ୍ୟାଚ ମଝିରେ ଆସିଲା ଅଶ୍ୱିନ ପୋଷ୍ଟ, ଏହି ଖେଳାଳି ଖୁବ ବର୍ଷିଲେ,ଖୋଲିଲେ ଭାରତ ଏମିତି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନର ରାଜ …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବି ଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଗୌହାଟିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (IND vs SA) ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ପୋଷ୍ଟରେ କିଛି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୋଷ୍ଟରେ କ’ଣ ଅଛି।
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟ: ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଅଶ୍ୱିନ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆମେ (ଭାରତ) ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ମ୍ୟାଚକୁ ଫେରିବୁ , କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ଶାରୀରିକ ଭାଷା ନିରାଶାଜନକ।” ସେ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନିରାଶ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ନିରାଶ କଲେ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଗୌହାଟି ଟେଷ୍ଟରେ, ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪୮୯ ରନ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଜବାବରେ ଭାରତ ୨୦୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏକ ସ୍ଥିର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯଶସ୍ୱୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୬୫ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ।
ରାହୁଲ ୨୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହା ପରେ ଶୀର୍ଷ କ୍ରମରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀଦାରି ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦଳ ୧୨୨ ରନରେ ସାତଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଅଷ୍ଟମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାଗୀଦାରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇପାରି ନଥିଲେ।
ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାର୍କୋ ଜାନସେନଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଅସହାୟ ଥିଲେ। ଜାନସେନ ୧୯.୫ ଓଭରରେ ୨.୪୦ ହାରରେ ୪୮ ରନ ଦେଇ ୬ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
I really hope we can bounce back while batting in the 2nd innings, but the indications on the field with respect to body language 💔. #indvsa pic.twitter.com/Iui9dSsQTD
— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) November 25, 2025
ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥିତି: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଗୌହାଟି ଟେଷ୍ଟରେ, ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଚା ବିରତି ସୁଦ୍ଧା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍କୋର ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୦୭ ରନ୍। ଏହି ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୩୯୫ରନ୍ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।