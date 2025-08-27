କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଶ୍ୱିନ, BCCI-IPL ଦେଇଛି ଭଲ ରୋଜଗାର, ହୋସ ଉଡ଼ାଇବ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା

କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଶ୍ୱିନ, BCCI-IPL ଦେଇଛି ଭଲ ରୋଜଗାର, ହୋସ ଉଡ଼ାଇବ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା
ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ନେଲେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହଠାତ ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ନେଲେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ । ଏହି ନିଷ୍ପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତି ବେଶ ଆଘାତ ଦେଇଛି ।
ଅଶ୍ୱିନ୍ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଉ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ସେହି ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କର ଭଲ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଅଶ୍ୱିନ IPL ରୋଜଗାର ୧୦୦ କୋଟି
ଅଶ୍ୱିନ ଆଇପିଏଲରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ । ସେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ମାତ୍ର ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଫିସ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
୨୦୧୧ ମସିହାରେ, ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମା ୩.୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ସିଏସକେ ତାଙ୍କୁ ୭.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ, ସେ ୭.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରାଇଜିଂ ପୁଣେ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ, ୭.୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ।
୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ୫ କୋଟି ଦରମାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ୨୦୨୫ ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କୁ ୯.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ ।ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ୱିନ କେବଳ ଆଇପିଏଲରୁ ପ୍ରାୟ ୯୭.୨୪ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ।
BCCI ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର
ଅଶ୍ୱିନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ bcci ର ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ବର୍ଗରେ ରହିଥିଲେ । ସେ ବାର୍ଷିକ ୫ କୋଟି ଦରମା ପାଉଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟେଷ୍ଟ, ୱାନଡେ ଏବଂ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ।
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ।
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଛି । ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଶ୍ୱିନ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ୪ ରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ।
ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କରନ୍ତି ରୋଜଗାର
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି । ଅଶ୍ୱିନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ।
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ କାର ସଂଗ୍ରହ
ଆର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଚୌଡ଼ା କାର କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ରୋଲ୍ସ-ରୟସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୯୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଅଡି Q7 ସାମିଲ ।
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ।