ଅଶ୍ୱିନ କହିଦେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା; ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କର ବି ଖୋଲିଦେଲେ ପୋଲ୍ !

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସମ୍ପ୍ରତି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ତଥାପି, ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟର୍ ଆର ଅଶ୍ୱିନ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଏବେ ବି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଶ୍ୱିନ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ବୟାନବାଜି ଏବଂ ଧାରଣାର ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଶ୍ୱିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଅଶ୍ୱିନ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଅଶ୍ୱିନ କହିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆର ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏହାର ବ୍ୟାଟିଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ବୋଲିଂ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଏହି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯଦିଓ ସ୍ପିନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ତଥାପି ବ୍ୟାଟିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି; ତଥାପି, ଆମର ବୋଲିଂ ଆମ ବ୍ୟାଟିଂ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା।”

ଅଶ୍ୱିନ କାହିଁକି ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ

ଅଶ୍ୱିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତର ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ରିସବେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି, “ପର୍ଥରେ, ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ବୋଲର ଥିଲି। ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସେହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।”

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି କହିେଲ ଅଶ୍ୱିନ 

ଅଶ୍ୱିନ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସତକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କେବେବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଛି ନାହାଁନ୍ତି; ବରଂ, ସେ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତି । ଏବଂ ମୋତେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ବେଶି ଭଲ ଲାଗେ” ।

