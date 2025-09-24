Ravichandran Ashwin BBL Team: IPLରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ BBLରେ ଅଶ୍ବିନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ନଜର !
IPLରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ BBLରେ ଅଶ୍ବିନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଗ ବାସ ଲିଗରେ କରିବେ ଧମାଲ । ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ନଜର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ (IPL)ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ବିଦେଶୀ ଟି୨୦ ଲିଗରେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲିଗରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଗ ବାସ ଲିଗର ଏକ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ତେବେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 7 ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ 2025 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଶ୍ୱିନ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ବିଗ ବାସ ଲିଗର ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡର ଟିମ ନିଜ ଦଳରେ ଶାମିଲ କରିଛି । ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାଦାବ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏବେ ଏହି ସିଜିନରେ ଏକାଠି ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।
ଅଶ୍ୱିନ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଗତ ମାସରେ ଆଇପିଏଲରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ନଭେମ୍ବରରେ ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ 2025 ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ 2025ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ଅଶ୍ୱିନ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଆଇପିଏଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ 221 ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି, 187 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସମେତ 833 ରନ କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ 106 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 573 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 3503 ରନ କରିବା ସହ ଛଅଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୧୬ଟି ଦିନିକିଆରେ ୧୫୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୭୦୭ ରନ୍ ରହିଛି। ସେ ୬୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୭୨ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି।