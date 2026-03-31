ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ଜାଡ଼େଜା, ଦୁଃଖ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ କରିଦେଲେ KISS; ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କାହିଁକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ନଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଏହି ସିଜନରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ସେହି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବ ସିଜନରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।

ଏଥର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ CSK ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, RR vs CSK ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କାହିଁକି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କାହିଁକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ: ଏଠାରେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ କୁ ବୁଝାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାବନା ଲୁହ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ CSK ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ର ଇନିଂସର ୯ମ ଓଭର ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଜାଡେଜା ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ।

‘ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ’ ଦେଖିବା ପରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ: ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ CSK ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୩ ​​ଓଭରରେ ୧୮ ରନ ଦେଇ ୨ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବିଜୟ ପରେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଭାବନା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ CSK ଖେଳାଳି ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।

ପରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଜର୍ସିରେ CSK ଲୋଗୋ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯଦିଓ IPL ୨୦୨୬ ରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ CSK ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି।

ଯିବା ସହଜ ନଥିଲା: ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ RR vs CSK ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୨-୧୩ ବର୍ଷ ଧରି CSK ପାଇଁ ଖେଳିବା ପରେ RR କୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ CSK ସମର୍ଥକ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଡାକିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା।

 

