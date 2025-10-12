“ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ”… ହେଲେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ୩ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ, ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଜାଡେଜା
କିଏ ସେହି ୩ ଜଣ, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ କି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ କି?
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏହି ଦୁଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ।
ଏବେ, ଜାଡେଜା ନିଜେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଜାଡେଜା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନାମିବିଆ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କିଛି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପ୍ରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ତଥାପି, ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଏହି ୩ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ପରେ ଜାଡେଜା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଚୟନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ଏହା ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ଅଧିନାୟକ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନାଙ୍କ ହାତରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଚୟନ ନକରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ।”
କାହିଁକି ହେଲେନି ସିଲେକ୍ସନ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନଥିଲା। ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ମୁଁ (ମୋ ଚୟନ ବିଷୟରେ) ଜାଣିପାରି ନଥିଲି।
ଅଧିନାୟକ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇବି, ମୁଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି… ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଗତ ଥର, ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହରାଇଥିଲୁ।