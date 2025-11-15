ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି, CSK ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ କରିଦେଲା ମାଲେମାଲ
ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏତେ ଟଙ୍କା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ମସିହାର IPL ରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଛି।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହି ନାହାଁନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୪ କୋଟିର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ କେତେ ଦେବ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ କେତେ ଫିସ୍ ମିଳିବ।
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଦରମା:
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଆଇପିଏଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ସହିତ ୧୨ଟି ସିଜନ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବେ।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବଦଳରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ କିଣିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ସହିତ ପ୍ରତି ସିଜନରେ ୧୮ କୋଟି ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ୧୪ କୋଟି ଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଡେଜା ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ:
ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆଇପିଏଲର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୧୭୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣ ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି:
କେବଳ ଜାଡେଜା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରନ୍ ଏବେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବଦଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବେ।
ସେ ଗତ ସିଜନ ପରି ସମାନ ଦରମା ପାଇବେ, ୨.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଦଳ ହେବ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।
ମହମ୍ମଦ ଶାମି ମଧ୍ୟ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ସହିତ ପ୍ରତି ସିଜନରେ ୧୦ କୋଟି ପାଇବେ।
ଶାମିଙ୍କର ୧୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ସେ ୨୮ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଥିଲେ।
ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ଦରମା ଏହିପରି ହେବ:
ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସକୁ ବିନିମୟ କରିଛି। ସେ ପ୍ରତି ସିଜନରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ବିନିମୟ କରାଯାଇଛି।
ରାଣାଙ୍କୁ ୪.୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଗତ ସିଜନରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଅଂଶ ଥିବା ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ମାର୍କଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସିଜନରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ବିନିମୟ କରିଛି। ଫେରେରାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ରତି ସିଜନରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦରମା ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା।