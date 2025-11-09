ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ସସପେଣ୍ଡ, IPL କିଣାବିକା ଭିତରେ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଗାଏବ୍ ହୋଇଗଲେ ଏହି ଖେଳାଳି!
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ସତରେ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଛି ନା ସେ ନିଜେ ଏବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଅଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଖେଳାଳି ଅଦଳବଦଳ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସିଏସକେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପାଇଁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଚାହାଁନ୍ତି।
କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ, ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଅଦଳବଦଳ ସମ୍ଭବ।
କିନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଉନାହାଁନ୍ତି।
କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି।
ହେଲେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି।
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ କୋଚି ଦଳ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସିଜନ ଖେଳିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ CSK IPL ରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୩ ରେ CSK ର ଟାଇଟଲ ବିଜୟରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଫାଇନାଲର ଶେଷ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ରେ ୧୦ ରନ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ।