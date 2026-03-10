BJD କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା! ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ
ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡ଼ି । ପ୍ରତିଦିନ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏବେ ପୁଣି ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟ୍କା । ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବାଲେଶ୍ବରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା ପଦରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା ।
ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ଦଳ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯାତ୍ରା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ଦଳର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ ଅବ୍ୟାହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ବର ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ।