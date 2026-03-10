BJD କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା! ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ

ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା

By Seema Mohapatra

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡ଼ି । ପ୍ରତିଦିନ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏବେ ପୁଣି ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟ୍‌କା । ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବାଲେଶ୍ବରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା ପଦରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା ।

ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

ଦଳ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯାତ୍ରା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ଦଳର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ ଅବ୍ୟାହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ବର ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମିଠା କମଳା ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? ହାତରେ ଧରିବା…

ଅପରେଶନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବେଳେ ଯେଉଁ ଏୟାରବେସକୁ…

You might also like More from author
More Stories

ମିଠା କମଳା ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? ହାତରେ ଧରିବା…

ଅପରେଶନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବେଳେ ଯେଉଁ ଏୟାରବେସକୁ…

PPF ଓ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ…

Snakes In Summer: ସାବଧାନ! ଖରାଦିନେ ବାହାରେ…

1 of 29,247