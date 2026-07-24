କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନଥିଲା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ତୁରନ୍ତ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଇସ୍ତଫା ମଗା ଯାଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ୨୦୨୪ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ତାରିଖରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର‌୍ୟ୍ୟକାଳରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦରେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ଦର୍ପଦଳନ’ ଆଗରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ…

୩୦ ମିନିଟ୍ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବ ଚାଷୀ:…

ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ। ସେ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୧ରୁ ୧୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ସାହିବ ଆସନରୁ ଏବଂ ୨୦୧୪ ଓ ୨୦୧୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୁଧିଆନା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଅନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ନାତି।

୨୦୨୧ ଜାନୁଆରୀରେ ‘ଜନ ସଂସଦ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସିଂଘୁ ସୀମାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଚେତକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୧ରେ ସେତେବେଳର ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

‘ଦର୍ପଦଳନ’ ଆଗରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ…

୩୦ ମିନିଟ୍ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବ ଚାଷୀ:…

ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,…

Instagramରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ…

1 of 17,666