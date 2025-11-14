କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚା ଚିକେନକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ରୋଗର କାରଣ …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିମାଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଚିକେନ୍ କିଣି ଫ୍ରିଜରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ କମ୍।
ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ଫୁଡ ପଏଜନ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇରିଆର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେଣୁ, କଞ୍ଚା ଚିକେନ୍ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟଶୀଳ ଉତ୍ପାଦ। ଯଦି ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ୪°C ରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ୧ ରୁ ୨ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଇବା ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହା ପରେ, ଜୀବାଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଭଲ ଭାବରେ ରନ୍ଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ତାଜା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ କଟା ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାର ସେଲଫ ଲାଇଫ୍ ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ କିଣିବାର ୨୪-୪୮ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଚିକେନ୍ କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ନୁହେଁ, ଏକ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରିଜରର ତାପମାତ୍ରା -୧୮°C କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଏହାକୁ୯-୧୨ମାସ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ଚିକେନ୍ ୬-୮ ମାସ ପାଇଁ ଭଲ।
ଯଦି ଏକ ଏୟାରଟାଇଟ୍ ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ସିଲ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଫ୍ରିଜିଂ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଚିକେନ୍ କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। କିନ୍ତୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହାକୁ ତରଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭୁଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡାଇବା ଉଚିତ: କୁକୁଡ଼ାକୁ ଫ୍ରିଜରୁ ବାହାର କରି, ଏହାକୁ ତରଳାଇ, ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି। ମନେରଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବେବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କୁକୁଡ଼ାକୁ ଥରେ ଫ୍ରିଜର ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ, ତା’ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଜୀବାଣୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଗମ୍ଭୀର ଖାଦ୍ୟଜନିତ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏଡନ୍ତୁ:
ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ଚିକେନ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ; ସର୍ବଦା ଏୟାରଟାଇଟ୍ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ଚିକେନ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କିଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଗରମରେ ଚିକେନ୍ ୧-୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
କଞ୍ଚା ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହା ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ।
କୁକୁଡ଼ା ଖରାପ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବେ: ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଖରାପ ଗନ୍ଧ ବାହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଧୂସର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ, ପତଳା ଗଠନ ଥାଏ, କିମ୍ବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫୁଲିଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏହାକୁ ରାନ୍ଧିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ – ସାଲମୋନେଲା, ଲିଷ୍ଟେରିଆ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପାଇଲୋବ୍ୟାକ୍ଟର – ଆପଣଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ।