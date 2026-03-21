Raymond ର ମାଲିକ ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ? ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ

Gautam Singhania net worth forbes: ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ଆୟ ଉତ୍ସ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେମଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆ ନିକଟରେ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ସ୍ପିଡ୍‌ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ତାରିଖରେ ଭି. ଫେଲିଧୂ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ପିଡ୍‌ବୋଟ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏତେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ …

ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ: ଫୋବର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ $୧.୪ ବିଲିୟନ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ₹୧୧,୬୫୦ କୋଟି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ବୟନଶିଳ୍ପ, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ।

ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ କପଡା ବ୍ୟବସାୟ: ରେମଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହାର ବୟନ ଏବଂ ପୋଷାକ ବିଭାଗ। କମ୍ପାନୀଟି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସୁଟିଂ କପଡ଼ା ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ। ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍କ ଆଭେନ୍ୟୁ, କଲର ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ପାର୍କ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକୃତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ରହିଛି।

ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିସ୍ତାର: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆ ରେମଣ୍ଡ ରିଅଲ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଥାଣେରେ ଚାଲିଥିବା ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଭାଗକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକାରୀ କରିଛି, ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୨୦% ଅବଦାନ ରଖିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ୧୦୦ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ବିସ୍ତାରିତ।

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ: ଫ୍ୟାଶନ ଏବଂ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ, ରେମଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଜେକେ ଫାଇଲ୍ସ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ବିଭାଗ ଉପକରଣ, ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଉପାଦାନ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏହା ଏରୋସ୍ପେସ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଉପାଦାନ ଭଳି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

ଡେନିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଭାଗୀତା: ରେମଣ୍ଡର ବେଲଜିୟମ କମ୍ପାନୀ UCO ସହିତ ଏକ ୫୦:୫୦ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡେନିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ। ଏହି ସହଭାଗୀତା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପାରମ୍ପରିକ ସୁଟିଂ କପଡ଼ା ବାହାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପୋଷାକ ବଜାରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ: ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ୩୦ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନ, ଜେକେ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬,୦୦୦କୋଟି। ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଥାନେରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମି, ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି, ଫେରାରି ​​ଏବଂ ମୁସ୍ତାଙ୍ଗ ଭଳି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର, ୟାଟ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜେଟ୍ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

