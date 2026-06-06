ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ୬୦ ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରେନ୍ସି, ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା ଲାଗୁ
ଏବେ ଭାରତରେ ଚାଲିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍! ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ଯୋଜନା, ପ୍ରଥମେ ଆସିପାରେ ୧୦ ଓ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍
RBI Plastic Currency: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରେନ୍ସି ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଲିମର ନୋଟ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଗକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଛି।
ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ସୁରକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଚିରି ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୬୦ଟି ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରେନ୍ସି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ସିଙ୍ଗାପୁର, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା ଆରମ୍ଭ
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ର ପ୍ରଚଳନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ପଲିମର ଆଧାରିତ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାର ବିରୋଧରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଦ୍ରାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ କରେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ଯାହାର ଆୟୁଷ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। କାନାଡା ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍କୁ ପଲିମର ଆଧାରିତ କରିଥିବାବେଳେ ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ର ଲାଭ କ’ଣ?
ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାଗଜ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ଅନେକ ମାମଲାରେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ। ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ କାଗଜ ନୋଟ୍ ୨ ରୁ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ କିମ୍ବା ମଇଳା ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ୫ ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଚାଲିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପାଣି, ଓଦା ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଧୂଳିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଚିରିଯିବା ବା ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ।
ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାର ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ୍
ଆରବିଆଇର ନିକଟତର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ୫०० ଟଙ୍କିଆ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପଲିମର ନୋଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ନକଲି ବା ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରେନ୍ସି ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ର କଳା କାରବାର ଉପରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିବ ଏବଂ ନଗଦ କାରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ।
ନୋଟ୍ ଛପା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିବ
ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଚିରିଯାଇଥିବା ଖରାପ ନୋଟ୍କୁ ବଜାରରୁ ଫେରସ୍ତ ନେବା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ନୂଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ର ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାରଣରୁ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖରାପ ନୋଟ୍କୁ ଚଳନରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ଆରବିଆଇ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିପାରେ।
ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେବ। କାଗଜ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ପ୍ରକାରର କରେନ୍ସି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆରବିଆଇ କେବଳ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଫଳ ହୋଇସାରିଛି।