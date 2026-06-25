ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମନମାନୀ ଉପରେ ଆରବିଆଇର ବ୍ରେକ୍: ଏଣିକି ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହଠାତ୍ କଟିବନି ଟଙ୍କା
ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ RBIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନୋଟିସ୍ ବିନା ଆଉ ଟଙ୍କା କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ
RBI Rule: ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅବସର ପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ମାସିକ ପେନସନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଔଷଧପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ହିଁ ଚଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭୁଲରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚାଲିଯାଇଥାଏ।
ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନଦେଇ ଏକାଥରକେ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା କାଟି ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେନସନ ଆଦାୟ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
କ’ଣ ଅଟେ ଆରବିଆଇର ନୂଆ ନିୟମ?
ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଣିକି ଦେଶର କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଣେ ସରକାରୀ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ବା ରିକଭରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି, ତେବେ ଟଙ୍କା କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅଗ୍ରିମ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ନିୟମ ଫଳରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
ନୋଟିସ୍ ସହ ଦେବାକୁ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ କାଗଜ
ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବକ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ସାଧାରଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଖଲାସ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନୋଟିସ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପେନସନଧାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଦାବି ଯେ ସଠିକ୍, ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପେନସନଧାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ କେବେ ଏବଂ କେତେ ମାସର କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାୟ କରିବ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା
ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପେନସନଧାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କଟିବା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକାଥରକେ ବହୁତ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଥିବା ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଏଭଳି ମନମାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏହାସହ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନିଜେ କ୍ରସ୍-ଚେକ୍ (Cross Check) କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।