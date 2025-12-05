RBIର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଶସ୍ତା ହେଲା ଗୃହ ଏବଂ କାର ଲୋନର EMI; ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖୁସି ହେଲା ଡବଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ, ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟାମକ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗୃହ ଏବଂ କାର ଋଣ EMI ହ୍ରାସ କରିଛି। RBI MPC ରେପୋ ହାର ୦.୨୫% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରେପୋ ହାର ୫.୨୫% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, RBI ଫେବୃଆରୀ, ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହାର ହ୍ରାସ କରିଥିଲା।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଳିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ, RBI ଏହାର ଛଅଟି ବୈଠକ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟିରେ ହାର ୧.୨୫% ହ୍ରାସ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ, RBI ରେପୋ ହାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏହି ସମୟରେ, RBI ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ତଥାପି, କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଥର RBI ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ କାରଣ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିଶୀଳତାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ଆମେରିକା ସହିତ ଚୀନର ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଜୀବନକାଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ ପରେ RBI ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରିବ। ତଥାପି, ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ GDP ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବହୁ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବରରେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଋଣ EMI ରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ।
ତଥାପି, RBI ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ନିୟାମକ ତୁଳନାରେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଫେଡ୍ ନୀତି ବୈଠକରେ ଆଉ ଏକ ହାର ହ୍ରାସ କରିପାରେ।