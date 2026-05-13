ସିଗନାଲ ଦେଲା ଆରବିଆଇ; ଦେଶରେ ବଢ଼ିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍

ସିଗନାଲ ଦେଲା ଆରବିଆଇ; ଦେଶରେ ବଢ଼ିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବ। ଏନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଜର୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ(ଆରବିଆଇ) ଗଭର୍ଣ୍ଣନ ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା। ଯାହାକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସ୍ଵିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ୍ ଯଦି ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ିଚାଲେ, ତାହାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ାଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଓ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୋଝକୁ ସମ୍ଭାଳା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣନରଙ୍କ ଏହି ଇଙ୍ଗିତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବଢ଼ାଇବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଇନ୍ଧନ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଅଫିସ କାମ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହର୍ମୋସ ଷ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ରଖିଛି ଇରାନ୍। ଯାହାଫଳରେ ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି। ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଇଗତ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେଶ। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କୌଣସି ଦେଶ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଧନର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଧନ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି।