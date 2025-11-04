RBI Update On 2000 Notes: RBIର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ! ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପିର୍ଣ୍ଣ ଖବର…

RBIର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ!

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଖବରରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ, ୫,୮୧୭ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳନକୁ ଫେରି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାଶ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଧରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ସିଷ୍ଟମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି।

ଶନିବାର ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, RBI କହିଛି ଯେ ୧୯ ମଇ, ୨୦୨୩ ରେ ପ୍ରଚଳନରୁ ୨୦୦୦ ନୋଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୩.୫୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ମାତ୍ର ୫,୮୧୭ କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। RBI ଅନୁଯାୟୀ, 2000 ନୋଟର 98.37% ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଫେରି ଆସିଛି।

2000 ନୋଟ୍ ଏବେ ବି ବୈଧ

RBI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 2000 ନୋଟ୍ ଏବେ ବି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି କାରବାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଜାରି କରୁନାହାଁନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ 19 ମଇ 2023 ଠାରୁ 19 ଟି RBI ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜମା କିମ୍ବା ବିନିମୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସୁବିଧା 9 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁଲଭ ହେବ।

ଲୋକମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର 2,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଭାରତୀୟ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି RBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ବେଲାପୁର, ଭୋପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚେନ୍ନାଇ, ଗୌହାଟି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜୟପୁର, ଜମ୍ମୁ, କାନପୁର, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପାଟନା ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ରହିପାରିବ?

ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଏହା ସମୟ ସମୟରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ସ୍ଥିତିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ନୋଟ୍ ଏବେ ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ନଗଦ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇପାରେ। କିଛି ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାରକୀ କିମ୍ବା ସଂଗ୍ରହଣୀୟ ଜିନିଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖିପାରନ୍ତି।

