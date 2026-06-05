କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ୪୧.୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ୪୧.୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ 'ନୋ ୟୋର୍ କଷ୍ଟମର୍' (KYC) ନିୟମ ଏବଂ ଅଚଳ ଖାତା (inoperative accounts) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ୪୧.୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛି। ‘ନୋ ୟୋର୍ କଷ୍ଟମର୍’ (KYC) ନିୟମ ଏବଂ ଅଚଳ ଖାତା (inoperative accounts) ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନିୟମାବଳୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ ନ କରିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ RBI ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ KYC ବିବରଣୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ‘ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ KYC ରେକର୍ଡସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି’ (CKYCR)ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଚଳ ବୋଲି ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ‘ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଫର୍ ସୁପରଭାଇଜରି ଇଭାଲୁଏସନ୍ (ISE 2025)’ ସମୟରେ ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା।

ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ (show-cause notice) ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଜୋରିମାନା ଲଗାଯିବ ନାହିଁ, ତାହାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସୁପରଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂହଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା BJP,…

ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ, ହେବେ ଗିରଫ !

କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ମତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, RBI ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମାବଳୀ ଆଇନ, ୧୯୪୯ ଅଧୀନରେ RBI କୁ ମିଳିଥିବା କ୍ଷମତା ବଳରେ ଏହି ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ନିୟମ ପାଳନରେ ରହିଥିବା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କୌଣସି କାରବାର ବା ଚୁକ୍ତିର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉ ନାହିଁ। RBI ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଜୋରିମାନା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିୟାମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ।

ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ, ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ସୁପରଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂହଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା BJP,…

ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ, ହେବେ ଗିରଫ !

ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି,…

ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ?…

1 of 29,692