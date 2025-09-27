ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ୍; RBI ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ୍ 1, 2026 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ୍ 1, 2026 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। RBI ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ଥଣ୍ଟିକେଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। SMS OTP ବ୍ୟତୀତ, ପାସୱାର୍ଡ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି କାରବାର କରାଯିବ।

RBI ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।

RBI ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଏପ୍ରିଲ୍ 1 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। RBI କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ଯେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି ସହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ନୂତନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ହେବ?

RBI କହିଛି ଯେ SMS OTP ବ୍ୟତୀତ, ପାସୱାର୍ଡ, ପାସଫ୍ରେଜ୍ PIN, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଟୋକନ୍, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଭଳି 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ଥଣ୍ଟିକେଶନ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। RBI ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ଥଣ୍ଟିକେଶନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ, ଏବଂ SMS OTP ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଏହା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?

ଭାରତରେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତାହା ସହିତ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଜି, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ପରିବା ଦୋକାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହାର ପହଞ୍ଚ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କିନେତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭଳି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି RBI ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ।

