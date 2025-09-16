RBI New Rule : Paytm ଏବଂ Phonepe ସମେତ ୩୨ଟି ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ RBI ଆଣିଲା ନୂଆ ରୁଲ , ନମାନିଲେ …
RBI Guidelines:PhonePe, Paytm, Zomato, Amazon Pay ସମେତ ୩୨ଟି ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଜାଣନ୍ତୁ କଣ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନ-ଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। PhonePe, Paytm, Zomato, Amazon Pay ସମେତ ୩୨ଟି ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟରମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କଣ ରହିଛି ନିୟମ: ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସମେତ ୬ଟି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପରିଣାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
RBIର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: RBIର ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ୩ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲ PA ପାଇଁ PA-P, ସୀମାନ୍ତ PA ପାଇଁ PA-CB, ଅନଲାଇନ୍ PA ପାଇଁ PA-O ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। PA ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ RBI ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସାଇବର ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି।
ଏହା ବିନା, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କାରବାର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିୟମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।