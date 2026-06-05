ସାଧାରାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ବଢିବନି ସୁଧହାର, ଋଣ ନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍
ଋଣ ନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍
Repo Rate: ସାଧାରାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ବସ୍ତି । ଯେତିକି ଦେଉଥିଲେ ସେତିକି ହିଁ ଦେବେ । ଲଗାତାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ରେପୋ ରେଟ୍ । ବଢିବନି ସୁଧହାର । ରେପୋ ରେଟ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ । ରେପୋ ରେଟ୍ ୫.୨୫%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । RBI ଏହାର ମୁଦ୍ରା ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ୫.୨୫ ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଏବଂ କାର୍ ଲୋନ୍ର ଇଏମଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିବ।
ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଉଥାନ-ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାପାରିକ ମାର୍ଗ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହି କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ଏବଂ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ଖୁବ୍ କମ୍ କ୍ଷତି ସହିତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଟେନସନ (Geo-political tension) କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବାଦଲ ଛାଇ ରହିଛି। ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଧା ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଏବଂ ବିକଶିତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସୁଧ ହାର ବଢ଼ାଇବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି।
ଶେୟାର ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ, କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ୍ ସତର୍କ
ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ମାହୋଲ ଯୋଗୁଁ ଶେୟାର ବଜାର ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପରକୁ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୁଣି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଋଣ ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ୍ରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିପଦ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଫରେକ୍ସ ମାର୍କେଟ୍ ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉଥାନ-ପତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ବଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।
ଗତ ବର୍ଷ ମିଳିଥିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ, ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ସୁଧ ହାରରେ ମୋଟ ୧୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨ ର ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ହାରକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଥିଲା।