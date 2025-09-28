ଅକ୍ଟୋବରରେ RBI କରିବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କ’ଣ କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ବୋଝ

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଅକ୍ଟୋବର 1 ରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିମାସିକ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ଘୋଷଣା କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ର ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ (0.25%) ହାର ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
RBI ବୈଠକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି
RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC) ସୋମବାର ଠାରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ବୈଠକ କରିବ। ଏହି ବୈଠକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 1 ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ, RBI ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 100 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାର ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ବୈଠକରେ, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, “ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ” ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମଦନ ସବନାଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବରୁ 4% ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଳେ ଅଛି ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.5% ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର ହ୍ରାସ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ସକାରାତ୍ମକ ନିବେଶକ ଭାବନା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବଣ୍ଡ ଉପଜକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ।
ICRA ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଅଦିତି ନାୟାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ GST ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକରଣ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ହ୍ରାସ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଧାରା ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଧାରା ଫେରିବ। ତେଣୁ, ଅକ୍ଟୋବର ନୀତିରେ ଏକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା (କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
CRISIL ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଏବଂ ମୂଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଐତିହାସିକ ଭାବରେ କମ୍। GST ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ କରିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଆହୁରି ହ୍ରାସର ସମ୍ଭାବନା RBIକୁ ନୀତିଗତ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। SBM ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆର ମନ୍ଦାର ପିତାଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, RBI ଏକ “ସ୍ଥିତି” ବଜାୟ ରଖିପାରେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ବୈଠକରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ।
GST ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତି
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ, GST ଢାଞ୍ଚା ଦୁଇ ସ୍ତରୀୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ 5% ଏବଂ 18% ହାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହି ସରଳୀକୃତ ଢାଞ୍ଚା ପୂର୍ବ 5%, 12%, 18% ଏବଂ 28% ହାରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହା 99% ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ଏହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଆହୁରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।