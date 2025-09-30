ଶସ୍ତା ହେବ କି ଆପଣଙ୍କ EMI ! ସୁଧ ହାରକୁ ନେଇ RBIର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, କମିବ Repo ରେଟ…
ଆରବିଆଇର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ MPC ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଥର କମିପାରେ EMI…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : RBI ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ MPC ବୈଠକରେ ଏଥର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ । EMI ଶସ୍ତା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ RBIର ନୀତି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC)ର ବୈଠକ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ବୈଠକ ରହିଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଆପଣଙ୍କର EMI ଶସ୍ତା ହେବ କି? ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ RBI ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କି ନାହିଁ।
ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ “ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ” ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହାର ହ୍ରାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ରେପୋ ହାରରେ ହ୍ରାସ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୃହ ଏବଂ ଅଟୋ ଋଣ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେୟାର ବଜାର ଏବଂ ନିବେଶକ ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୃହ ଏବଂ ଅଟୋ ଋଣ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେୟାର ବଜାର ଏବଂ ନିବେଶକ ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ICRA ଲିମିଟେଡର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଅଦିତି ନାୟାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC) ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ଘୋଷଣାରେ ରେପୋ ହାର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ GST ସଂସ୍କାରର ଚାହିଦା ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ FY2026 ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଧାରା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଯାହା GST 2.0 ଯୋଗୁଁ ମଜବୁତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ଉପରକୁ ଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
IDFC ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଗୌରା ସେନଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ GST ଏବଂ ଟାରିଫ୍ ର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି RBI ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରେ।
ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ MPC ଆଗାମୀ ନୀତି ହାରରେ ଏହାର ‘ନିରପେକ୍ଷ’ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବ। ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସୁଧ ହାର ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଗତି କରିପାରିବ।
ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୭.୮ ପ୍ରତିଶତର ପାଞ୍ଚ ତ୍ରୈମାସିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମାନ ଅବଧିରେ ଏହା ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଏହା ୭.୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI)ର ଗ୍ରୁପ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସୌମ୍ୟକାନ୍ତି ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ RBI ଦ୍ୱାରା ସତର୍କତାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କାରଣ ଜୁନ୍ ପରେ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ। “ଯେହେତୁ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ୧୦ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାର ହ୍ରାସ ଆଶା କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଷତି/ଲାଭ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲି କହୁଛୁ।”