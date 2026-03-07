ସାଇବର ଠକେଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବ RBI; ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ଯାଙ୍କ…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାତାରାତି ଗାଏବ ହେଇଯାଉଛି। ସାଇବର ଠକେଇରେ ଟଙ୍କା କଟିଲେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବ RBI। ଏପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ଯ ଆଶ୍ବସ୍ତି କରିଛି। ତେବେ ଏହାର ପୁରା ନିୟମ ବାବଦରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
RBI ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିର 85% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ। ତଥାପି, ସର୍ବାଧିକ 25,000 ଯାଏଁ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ କେବଳ ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ଥର ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତକାଲି ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସଂଶୋଧନ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର-ମୂଲ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। RBI ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ କାରବାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ବାବଦରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଗତ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ନୀତି ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ 1 ଜୁଲାଇ, 2026 ରେ କିମ୍ବା ତା’ପରେ ହୋଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କାରବାର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାକୁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ମତାମତ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। 6 ଏପ୍ରିଲ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ: ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷତି 29,412 ରୁ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ 85% ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ତେବେ RBI ରାଶିର 65% ବହନ କରିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାକି 10% ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 29,412 ରୁ 50,000 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ କ୍ଷତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ସୀମା 25,000 ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, RBI 19,118 ଟଙ୍କା ଦେବ।