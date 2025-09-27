ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ? RBI ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଆଉ ମିଳିବନି…
RBI New Rule: ଯଦି ଆପଣ ବି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ବେଶ ଜରୁରୀ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ବି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ବେଶ ଜରୁରୀ । ଏଣିକି PhonePe, Paytm, Cred ଏବଂ Amazon Pay ଭଳି ଫିନଟେକ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘର ଭଡା ଦେବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ପେମେଣ୍ଟ ସେବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।
ନୂଆ RBI ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ଓ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଏବେ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କରିପାରିବେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ KYC ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।ଘରମାଲିକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଜିକୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଡା ଫିନଟେକ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପଠାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ KYC ବିନା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲେ ଓ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ RBI ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଭଡ଼ା ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ୧% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ICICI ଓ SBI କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
SBI କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ କହିଛି ଯେ ଭଡ଼ା ପେମେଣ୍ଟ ଏହାର ମୋଟ ଖୁଚୁରା ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଯାହା ଏହାର ଫି ଓ EPS ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଏହା ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା, କାରଣ ଭଡ଼ା ପେମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେଗମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନୂତନ ଅଫରିଂ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ।
PhonePe, Paytm, MobiKwik, Freecharge,ଓ Amazon Pay ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଭଡା ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଆରବିଆଇର ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, Cred ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଉ ଫିନଟେକ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଭଡା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ସେମାନେ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ କିମ୍ବା ସୁଧମୁକ୍ତ ଅବଧିର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ଓ EPS ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।