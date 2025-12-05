କମିବ ଆପଣଙ୍କ EMI, ନା ହେବ ଡବଲ! ଆଜି ଆସିବ RBIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ବଡ଼ ହାର ହ୍ରାସ ପେମେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ (BP)କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଭଳି ବିପଦ ବହନ କରେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC) ବୁଧବାର ଦିନ ଏହାର ତିନି ଦିନିଆ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ଏହାର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ। RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା, ଯିଏ କି MPC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦ ଟାରେ ନୀତି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବେ।
RBI ହାର ହ୍ରାସ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିରତି ଜାରି ରଖିବ, ବିଶେଷକରି ଗତ ତ୍ରୟମାସରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜାର ଭାବନା ବିଭାଜିତ ହୋଇଛି।
ଜିଡିପି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସଂଖ୍ୟା କ’ଣ କହୁଛି: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର GDP ୮.୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ, ନୀତିଗତ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛି। ତଥାପି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦୁଇ ମାସ ଧରି RBIର ୨୬% ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତଳେ ରହିଛି। GST ହ୍ରାସ, ମୂଳ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାତ୍ର ୦.୨୫% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ପରଠାରୁ, RBI ରେପୋ ହାରକୁ ମୋଟ ୧୦୦ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହାକୁ ୫.୫% କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହାର ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଭିନ୍ନ ମତ: ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏଥର RBI ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ହାର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ “ସକାରାତ୍ମକ ବାସ୍ତବ ହାର” ପ୍ରଦାନ କରେ। ମଦନ ସବନଭିସ (ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ନିକଟତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ନୀତିଗତ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଉ ଏକ ହାର ହ୍ରାସ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କିଛି ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, FY27 ର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ସୁଦ୍ଧା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୪% ତଳେ ରହିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ୨୫bps ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
CRISILର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ଜୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୂଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୨.୬% ଥିଲା, ଯାହା ଡିସେମ୍ବରରେ ୨୫ bps ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡିଛି। ସନ୍ଦୀପ ଭେମ୍ପତି (ବିଜେପି) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ତେଣୁ RBI ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଷ୍ଟକର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ MPC ୨୫ କିମ୍ବା ୫୦ bps ହାର ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନ କ’ଣ ହେବ: ଯଦିଓ RBI ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରେ, ଭବିଷ୍ୟତର ହାର ନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ତୀବ୍ର ହାର ହ୍ରାସ ବିପଦ ବହନ କରେ, ଯେପରିକି ପେମେଣ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନ (BP) ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା।
ICRA ର ଅଦିତି ନାୟାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, GDP ଆଶାଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଅଧିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ହାର ହ୍ରାସ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଭଲ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। RBI ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି +/- ୨% ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ୪% ପାଖାପାଖି ରଖିବା।