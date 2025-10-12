ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ୨୦୦୦ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍? କେମିତି ଆଉ କେଉଁଠି ପାରିବେ ବଦଳାଇ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲିମିଟ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ

୨୦୦୦ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ଚିନ୍ତାନାହିଁ , ବାସ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଦେଶରେ ୨୦୦୦ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ୨୦୦୦ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ୨୦୦୦ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଆରବିଆଇର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୋଟଗୁଡିକର ୯୮.୩୫% ଫେରି ଆସିଛି, ଏବଂ ୫,୮୮୪ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ନୋଟଗୁଡିକ ପ୍ରଚଳନରେ ରହିଛି। ତଥାପି, ଆପଣ ଆଉ ବଜାରରେ ୨,୦୦୦ ନୋଟକୁ କ୍ରୟ କିମ୍ବା କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆପଣ କିପରି ୨,୦୦୦ ନୋଟକୁ ବଦଳାଇପାରିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ।

କିପରି ନୋଟ୍ ବଦଳାଇ ପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଦଳାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ RBIର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମୟସୀମା ୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୩ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଏବେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ୧୯ ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ।

RBI ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସିଧାସଳଖ ନୋଟ୍ ଜମା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ RBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ଥାଉ କିମ୍ବା ଅନେକ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ।

