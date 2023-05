ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଜାରରୁ ବିଦାୟ ନେବ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ । ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ୨୩ ମେ ରୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ବଦଳାଇପାରିବେ । ତଥାପି, ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କାହାର ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ବୈଧ ଅଟେ । ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଆରବିଆଇ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

ଏହି ନିଷ୍ପତିକୁ ନେଇ ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ, କ୍ଲିନ୍ ନୋଟ୍ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୋଟ୍‌କୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଉଛି । ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଥରକେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇ ପାରିବେ । ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ନକରିବାକୁ ଆରବିଆଇ ଏହି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୋଟ୍‌ବନ୍ଦି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବଜାରକୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ନେଣଦେଣ କମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଏଟିଏମ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏବେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି ।

Reserve Bank of India has advised banks to stop issuing Rs 2000 denomination banknotes with immediate effect though banknotes in Rs 2000 denomination will continue to be legal tender. https://t.co/yLWWpyuahL pic.twitter.com/kPTMqlm1XD

— ANI (@ANI) May 19, 2023