୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ RBIର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏଯାଏଁ ବନ୍ଦ ହୋଇନି ଏହି ନୋଟ୍, ତୁରନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ଖବର…
ବଜାରରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୧୬ରେ ଯେତେବେଳେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ବା ନୋଟବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲା, ସରକାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୧୦୦, ୨୦୦, ୫୦୦ ଏବଂ ୨୦୦୦ ମୂଲ୍ୟର ନୂତନ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୦୦, ୨୦୦ ଏବଂ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନରେ ଥିବା ବେଳେ, ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ବଜାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି; ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି।
ବଜାରରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ:
ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ସରକାର ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସିଫରେ ପଡ଼ି ରହିଛି।
ଯେହେତୁ ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ବଜାରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର କ’ଣ ହେବ? ଏଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କେବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ? ଆଦୌ ନୁହେଁ; ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ RBI ନିଜେ ଏକ ଉପାୟ ବତାଇଛି।
୨,୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ର କ’ଣ କରିବେ:
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ସମ୍ପ୍ରତି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X (ଟ୍ୱିଟର୍) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ।
ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।”
୧- ଏବେବି ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ
୨- ଆପଣ RBIର ୧୯ ଇସ୍ୟୁ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ବଦଳାଇପାରିବେ।
୩- ଯଦି ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି RBI ଇସ୍ୟୁ ଅଫିସକୁ ନୋଟ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ।
ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ RBI ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ RBI ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି କୌଣସି କାମର ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ RBI ସହିତ ବଦଳାଇ ପାରିବେ।