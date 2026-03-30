ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ; ଏଥର ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଜରୁରୀ କାମ, ନଚେତ୍…
ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ
RBI’s New Rules for Digital Payments: ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ, ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ UPI, ଡେବିଟ୍/କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।
୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଟୁ-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ଥଣ୍ଟିକେସନ (2FA) ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ, ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ଏକ OTP ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କୁ OTP ସହିତ ଏକ PIN, ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୂଳତଃ, ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତର ଯୋଡାଯାଉଛି।
ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେୟକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦେୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଠକେଇ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଆର୍ ବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2026 ସୁଦ୍ଧା ବିଦେଶୀ କାରବାର ପାଇଁ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।