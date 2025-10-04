ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଜିଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଏବେ ଫଟାଫଟ ହେବ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର, କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ଟଙ୍କା

ଆଜିଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 4, 2025 ରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଫଟାଫଟ ହେବ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର, କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ଟଙ୍କା ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 4, 2025 ରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, RBIର ନୂତନ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବ ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠି ଜମା ହେବ।

ପୂର୍ବରୁ, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅତି କମରେ 1-2 ଦିନ ସମୟ ନେଉଥିଲା, ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚେକ୍ ସ୍କାନ କରିବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଓ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟରେ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ “କଣ୍ଟିନ୍ୟୁୟସ କ୍ଲିୟରିଂ ଏବଂ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ” କୁହାଯାଉଛି।

ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ CTS କ’ଣ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଟିଯିବ ସବୁ ସମସ୍ୟା କରୱା ଚୌଥରେ କରନ୍ତୁ ଚୌଥ…

LIVE ମ୍ୟାଚରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ…

ପୁରୁଣା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଚେକ୍ ଟ୍ରଙ୍କେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (CTS) 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଥିଲା। CTS ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଭୌତିକ ଚେକ୍ ପରିବହନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରେ। ଏହା ବଦଳରେ, ଚେକ୍ ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚିତ୍ର ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଗତ ମାସରେ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ CTS ରେ ନିରନ୍ତର କ୍ଲିୟରିଂ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରେ ସମାଧାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଥିଲା।

HDFC ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଠାରୁ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ନହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ  ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଚେକ୍‌ର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନହେଲେ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି।

ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ପେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଚେକ୍ ଜମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଚେକ୍ ନମ୍ବର, ତାରିଖ, ପରିମାଣ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚେକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଅତି କମରେ ୨୪ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଚେକ୍ ପାଇବା ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଯଦି ସବୁକିଛି ମେଳ ଖାଏ, ତେବେ ଚେକ୍ ଖାଲି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ ନଚେତ୍, ଏହାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ ୨ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସୁଦ୍ଧା ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରୁ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ମାତ୍ର ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

You might also like More from author
More Stories

କଟିଯିବ ସବୁ ସମସ୍ୟା କରୱା ଚୌଥରେ କରନ୍ତୁ ଚୌଥ…

LIVE ମ୍ୟାଚରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ…

Sharad Purnima 2025: ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା…

ହାରିବା ପରେ ବି ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାଡୁନି ଲାଜ,…

1 of 28,604