‘ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଦେଖୁନା’…ଜିତିବା ପରେ ରଜତଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; ଖୋଲିକହି ଦେଲେ ଟିମର ଷ୍ଟାଟେଜି

ପାଟିଦାରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ପରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (ଆରସିବି) ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳକୁ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଦେବାର ଥିଲା।

କୃଣାଲଙ୍କ (୭୩) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସରେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆରସିବି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଦୁଇ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟେବୁଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆରସିବି (୧୪ ପଏଣ୍ଟ୍‌) ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍‌ ଦି ମ୍ୟାଚ୍‌’ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର (୪/୨୩)ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯିଏ ଦୁଇଟି ବଲ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ସମେତ ୭ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ ପ୍ଲେଅଫ୍‌ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି।

“ଏହା ଏକ ବହୁତ କଠିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବଢିଆ ଖେଳ ଥିଲା,” ପାଟିଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଥିଲେ। ସେ କୃଣାଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, “କୃଣାଲଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳିମାନେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖେଳନ୍ତି।”

ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ତାଙ୍କର ବଲ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବହୁତ ଭଲ। ୱିକେଟରେ ଭଲ ବାଉନ୍ସ ଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ୱିକେଟରେ ଭୁବିଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର।”

RCB ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ପାଟିଦାର କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ। ଆମର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଖେଳିବା ଏବଂ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିବା ନୁହେଁ।”

ତିଲକ ବର୍ମା (୫୭)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଆଗରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୧୬୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। କୃଣାଲ (୪୬ ବଲ୍, ଚାରି ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଛକା) ଏବଂ ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍ (୨୭) ୪୨ ବଲ୍ ରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି RCBକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୭ ରନ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଲରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୬୬ ରନ୍ ରେ ସୀମିତ ରଖି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଦେଖି, ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା।”

