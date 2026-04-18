ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା RCB; କରିଦେଲା ଅଦ୍ଭୁତ କାରନାମା; ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ CKS, MI
RCB ର ଅଦ୍ଭୁତ କାରନାମା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇତିହାସ ରଚିଲା RCB । ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କିମ୍ବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏପରି ସଫଳତା ପାଇନାହାଁନ୍ତି। IPL୨୦୨୬ ର ଉତ୍ସାହ ଜାରି ରହିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୨୬ ନମ୍ବର ମ୍ୟାଚ୍ ୧୮ ଏପ୍ରିଲରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ RCB ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ RCB ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ RCB ଇତିହାସ ରଚିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ RCB ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ୧୦୦ତମ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, RCB ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୧୦୦ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ CSK ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, RCB ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶତକ ହାସଲ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଅଛି, ଯାହା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ୯୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି।
୨୦୦୮ ମସିହାରୁ ଆଇପିଏଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଆରସିବିକୁ ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୭ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଦଳ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଏହି ସିଜିନରେ, ଆରସିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ RCB ସବୁଜ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଛି। ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ RCB ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁଜ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୧ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି।