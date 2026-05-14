୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ହରାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ହାସଲ କଲା RCB, KKRକୁ ହରାଇ ଗୁଜୁରାଟକୁ ନଂ ୧ରୁ ବିଦା କଲା

IPL ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଏବେ RCB ପ୍ରଥମ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର IPL ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତା’ର ହରାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପୁନର୍ବାର ହାସଲ କରିଛି। ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଲୋଭନୀୟ ନମ୍ବର ୧ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।

ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ RCB ୬ ୱିକେଟ୍‌ରେ KKRକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। KKRକୁ ପରାସ୍ତ କରି, ସେମାନେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।

୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ, ଉଭୟ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍‌ରେ ଯେଉଁ କାରଣ RCBକୁ ନମ୍ବର ୧ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଛି।

ପ୍ଲେଅଫରେ RCB ସୁନିଶ୍ଚିତ:

KKR ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ RCBର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପାଖରେ ‘Q’ (ଯୋଗ୍ୟତା) ଚିହ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ।

RCBର ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ। ଯଦି RCB ଏହି ଦୁଇଟି ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ।

ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ KKR ବାଦ ପଡ଼ିଲା:

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, RCB ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ KKR ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। KKR ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୯ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

IPL ୨୦୨୬ରେ, KKR ର ଆହୁରି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି, ଗୁଜୁରାଟ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ମୋଟ ୧୫ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ଯାହା ପ୍ଲେଅଫ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।

GT ନମ୍ବର ୧ ସ୍ଥାନରୁ ଖସିଗଲା:

ଏହି ସମୟରେ, KKR ବିପକ୍ଷରେ RCB ର ବିଜୟ ପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପ୍ରକୃତରେ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନରୁ ଖସିଯାଇଛି; କିନ୍ତୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

RCB ବନାମ KKR ମୁକାବିଲା ପରେ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାକି ଅଛି।

ଯଦି ସେମାନେ KKR କିମ୍ବା CSK ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ।

୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ RCB ପୁଣି ଥରେ ହାସଲ କଲା ସମ୍ମାନ:

ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ, ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେମାନେ RCBକୁ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମେ ୧୩ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ RCB KKR ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ହରାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

SRH, PBKS, CSK, ଏବଂ RR ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ:

RCB ବନାମ KKR ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି।

CSK ଏବଂ RR ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରନ୍ ରେଟ୍ ରେ ରହିଛି। CSK ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୧ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ୦.୧୮୫ ରନ ରେଟ୍ ସହିତ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

ଏହି ସମୟରେ, RR ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରନ୍ ରେଟ୍ ୦.୦୮୨ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୨ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ୭ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି; KKR, MI, ଏବଂ LSG ପରି ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ।

