ମଦ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ ; ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଅଦାର ପୁନାୱାଲା କିଣିବେ ବିରାଟଙ୍କ RCB ଟିମ୍, ଜଣାନ୍ତୁ କେତେ ଧନୀ ନୂଆ ମାଲିକ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ IPL ମୁଖ୍ୟ ଲଳିତ ମୋଦି IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିକ୍ରୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ, ଜଣେ କୋଟିପତି ଯାହାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ COVID ଟୀକା ବିକାଶ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, Covishield, ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ଆଦର ପୁନାୱାଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅନୁମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନାୱାଲା RCB କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ₹1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ, ଆଦର ପୁନାୱାଲା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଏକ ଅଂଶ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ସଙ୍କେତ
ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ଆଦର ପୁନାୱାଲା ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB)ରେ ଅଂଶ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବୁଧବାର, ପୁନାୱାଲା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ରେ ଏକ ଅଂଶ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ମାଲିକାନା, ଯାହା ପରେ ଡିଆଜିଓ ମାଧ୍ୟମରେ RCB ମାଲିକ। ସେ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସଠିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ, RCB ଏକ ମହାନ ଦଳ…” ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, RCB ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲିଗର 18ତମ ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି।
ପୁନାୱାଲା କେତେ ଧନୀ
ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ଏବଂ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନର ଅଂଶୀଦାର ଆଦର ପୁନାୱାଲା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଦର ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ₹1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଆଦର ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ପିତା ସାଇରସ୍ ପୁନାୱାଲା ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ, SII, ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରାୟ ₹2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ରୁ ₹3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। SII COVID ଟିକା, Covishield ବିକଶିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆଦର ପୁନାୱାଲା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ଲଳିତ ମୋଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ
ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମ IPL କମିଶନର ଲଳିତ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଆସିଛି, ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ RCB କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଆଉ କୌଣସି ନିବେଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଲଳିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସୋଭରେନ୍ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ରଣନୀତି ଏବଂ ଭାରତ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ।
ଲଳିତ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ବିଶେଷକରି RCB ର ବିକ୍ରୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଜବ ରହିଛି – କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଜବଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମାଲିକମାନେ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ରୁ ହଟାଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗତ ସିଜିନରେ ବିଜୟୀ IPL ଏବଂ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଆଧାର, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା ଦଳ ସହିତ, ଏହା ଏକମାତ୍ର ଦଳ ହୋଇପାରେ ଯାହା IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।