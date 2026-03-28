RCB ନା SRH, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ ଜିତିବ? ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଠାରୁ ପ୍ଲେଇଂ XI, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଷ୍ଟ…

RCB vs SRH ମୁହାଁମୁହିଁ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି, ଶନିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ IPL ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ RCB ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାପରେ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରେ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜଣେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବ: ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜଣେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। RCBର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଇଶାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, RCB ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଇଦାନକୁ ଆସିବ।

RCB vs SRH ମୁହାଁମୁହିଁ: ଆରସିବି ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସର୍ବାଧିକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଆରସିବି ୧୧ଟି ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି। ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ମୁକାବିଲାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସର୍ବାଧିକ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥାପି, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ: ଆରସିବି ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟସ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରେ ହେବ।

RCB ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି , ଟିମ ଡେଭିଡ, ଫିଲିପ ସ୍ଲଟ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଦେବଦତ୍ତ ପାଦିକଲ, କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରୋମାରିଓ ଶେଖର, ଜୋଶ ହାଜଲେଉଡ, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର, ଯାଦବ ବେଥେଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ସୁଆଶ ଶର୍ମା, ସ୍ୱପ୍ନୀଲ ସିଂ,ନୁବାନ ତୁଷାର , ଯଶଫାୟର, ବିହନ ମଲହୋତ୍ରା, କନିଷ୍କ୍ ଚୌହାନ, ଅଭିନ୍ଦନ ସିଂ, ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ, ଜୋର୍ଡାନ କକ୍ସ, ବିକି ଓଷ୍ଟୱାଲ, ସତଭିକ ଦେଶୱାଲ।

SRH ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ସ୍ମରନ୍ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ଇଶାନ୍ ମାଲିଙ୍ଗା, ଜୟଦେବ ଉନାଦକାଟ, ସାଲିଲ ଆରୋରା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗ, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବମ୍ ମବୀ, ବ୍ରାଇମର୍ଡ କର୍ସ, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍, ସାକିବ ହୁସେନ୍, ଜିଶାନ୍ ଅନସାରୀ, ଅନିକେତ ଭର୍ମା, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ |

