ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ RCBର ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍, ଖେଳିପାରିବେନି ୨୦୨୭ IPL!
IPLରୁ ବ୍ୟାନ ହେଲେ RCBର ଏହି ଖେଳାଳି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଦଳର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅମ୍ପାୟର ନୀତିନ ମେନନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଇସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଡେଭିଡଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଜଡିତ।
ଗୁଜୁରାଟର ଇନିଂସର ୧୦ମ ଓଭର ସମୟରେ ୱିକେଟ୍ ପତନ ପରେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅମ୍ପାୟର ନୀତିନ ମେନନଙ୍କ ଉପରକୁ ଏକ ଆଇସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋମବାର ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ, IPL ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଡେଭିଡଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଡେଭିଡଙ୍କୁ IPL ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା ୨.୯ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଖେଳାଳି, ଅମ୍ପାୟାର କିମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗିବା ସହିତ ଜଡିତ। ଟିମ୍ ଡେଭିଡ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ନାହାଁନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଏହା IPL ୨୦୨୬ରେ ତୃତୀୟ ଘଟଣା ଯେଉଁଠାରେ ଡେଭିଡ୍ ସ୍ତର ୧ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତିନୋଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରୁ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଡେଭିଡ୍ IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ରେ ମୋଟ ୫ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।
ଏହି କାରଣରୁ, ଡେଭିଡ୍ IPL ୨୦୨୭ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ RCB ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ। IPL ୨୦୨୬ରେ ଡେଭିଡ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୩୦୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ।